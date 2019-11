Forza Italia Sicilia: a Caltanissetta il via a “Un altro Sud”

CONTINUA IN SICILIA, IL NUOVO CANTIERE DEL PARTITO

Continua in Sicilia il nuovo ‘cantiere’ di Forza Italia – Un altro Sud, che avrà luogo a Caltanissetta, il 24 novembre, presso l’Hotel Ventura a partire dalle ore 9.30. Un meeting, organizzato dal Coordinatore provinciale di FI Caltanissetta, on. Michele Mancuso, di concerto con il Coordinatore Regionale, on. Gianfranco Miccichè. Denso il programma di dibattiti e riflessioni sulla politica e la questione meridionale, con l’intervento conclusivo del Presidente Silvio Berlusconi”.

Oltre ai vertici del Partito, all’evento parteciperanno numerosi ospiti provenienti dal mondo della società civile, per dare vita a un laboratorio di idee e partecipazione che rilanci l’azione del movimento azzurro nell’ambito della coalizione di centrodestra.