Francesco D’Uva (M5S – Camera dei Deputati), su NeMo Sud: «Posso testimoniare l’impegno profuso nella cura dei pazienti»

Francesco d’Uva, capogruppo alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle, interviene anch’egli in merito alla vicenda che ha coinvolto in questi giorni il Complesso riabilitativo posto all’interno del Policlinico Universitario di Messina, lo fa dopo la sua collega di Partito la senatrice Graiza D’Angelo ed afferma: «sono certo che i senatori che hanno presentato l’atto ispettivo troveranno risposte ai loro quesiti nelle sedi opportune. Da messinese ho visto nascere, partecipando anche all’inaugurazione, il Centro Clinico ‘Nemo Sud’ e posso testimoniare l’impegno profuso da sempre nella cura dei pazienti. In seguito, da deputato, ho visitato la struttura trovando sempre conferma dell’abnegazione e della dedizione da parte di chi ci lavora. Il Nemo Sud, rappresenta un’eccellenza per il Sud Italia di cui ne sono grati pazienti, familiari e cittadini».