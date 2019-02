Franco Laimo (Sicilia Futura – Messina): “Sabato 2 febbraio, si terrà una conferenza stampa presso la V^ Circoscrizione”

Lo specifica l’esponente di Sicilia Futura – Messina, Franco Laimo: “sabato 2 febbraio 2019, alle ore 10.30, presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca, si svolgerà la conferenza stampa, indetta dalla V^ Circoscrizione, di ripresentazione dello Sportello Sociale gratuito e volontario del Quinto Quartiere. Lo Sortello è stato riconfermato per questa legislatura dal Consiglio della V^ Circoscrizione, presieduto dal presidente Ivan Cutè, e con in particolare la Coordinatrice della Commissione Servizi Sociali della Municipalità consigliera Lorena Fulco, e dal già sottoscritto consigliere, ed è quindi pronto a ripartire! Tutto ciò a costo zero per il Comune e per la cittadinanza, visto che ad ospitare lo Sportello è proprio la sede circoscrizionale a Villa Lina, in via Petrina n° 2”.

“Attorno alla figura del referente regionale dell’A.I.M.E.F. (-Associazione Italiana Mediatori Familiari-, con cui la V^ Circoscrizione ha stipulato due anni fa un Protocollo d’intesa gratuito) dott. Natale Cento e del gruppo di mediatori aderenti al protocollo; del nuovo Coordinatore dello Sportello l’ex consigliere del V° Quartiere Francesco Mucciardi; dell’assistente sociale dott.ssa Gabriella Agrillo; della psicologa dott.ssa Elisea Gervasi; e della pedagogista dott.ssa Claudia Lo Cascio; la struttura ha visto adesso unirsi (dopo la pubblicità dei mesi scorsi, volontariamente presentando il proprio curriculum) sei nuovi professionisti volontari, che sabato presenteremo. Lo Sportello sarà aperto il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e gli altri giorni per appuntamento”.