Franco Laimo (V^ Circoscrizione di Messina): “Da oltre un mese si registra la presenza di ratti e zecche negli spazi esterni dell’ex istituto scolastico Ugo Foscolo di Via Palermo, ove risiedono 12 famiglie (una donna in stato interessante) con i propri bambini”

"QUESTI NUCLEI FAMILIARI, DOVREBBERO DIMORARE IN LUOGHI ADEGUATI"

Lo mette in risalto, il consiglere della V^ Circoscrizione di Messina, Franco Laimo: “da oltre un mese si registra la presenza di ratti e zecche negli spazi esterni dell’ex istituto scolastico Ugo Foscolo di Via Palermo, ove risiedono 12 famiglie (una donna in stato interessante) con i propri bambini”.

Il dott. Laimo, circa un mese fa ha prontamente scritto una nota al Dipartimento Ambiente e Sanità, relazionando sul problema, ma ancora ad oggi le famiglie si vedono costrette a convivere con questi animali ed insetti; la paura è che possano proliferare all’interno degli spazi chiusi del ex istituto scolastico. Una prima opera di bonifica è stata fatta grazie alla collaborazione con MessinaServizi, che ha permesso di eliminare una importante mole di materiali e suppellettili in disuso, ma ancora tanto altro va fatto.

Prosegue Laimo: “queste famiglie, dovrebbero dimorare in luoghi adeguati ed avere maggior tutela dei propri diritti… gli ambienti infatti nonostante gli sforzi degli stessi inquilini sono fatiscenti e non salubri alla salute umana”.