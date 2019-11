Lo scrivono su Facebook, i componenti di Fratelli d’Italia Monza – Circolo territoriale: “esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Giorgia Meloni per l’ennesimo volgare attacco ricevuto da un quotidiano nazionale che utilizza un linguaggio offensivo, privo di contenuti politici (evidentemente ne sono a corto) e poco degno della storia e del prestigio dello stesso quotidiano”.

“Chiediamo all’editore di intervenire per ridare decoro e senso civico, questo non solo per Giorgia Meloni, ma per gli Italiani. Ai giornalisti o pseudo giornalisti autori di articoli come questi abbiamo un unica parola di risposta… vergogna”!

P. S.: “Fratelli d’Italia al 10% e oltre fa paura vero?”.