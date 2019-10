“Frequento poco i social, credo fortunatamente, ho quindi appreso del singolare invito che il Sindaco ha rivolto a tutta la Giunta Accorinti da amici che mi hanno sollecitato a leggere e ascoltare i post di De Luca… non conosco, ammesso che esista, l’etichetta di Facebook ma penso che rispondere utilizzando lo stesso mezzo possa essere comunque un segno di cortesia”. A scriverlo è l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Messina ingegnere Sergio De Cola, rispondendo al primo cittadino Cateno De Luca.

Questo, è ciò che aggiunge De Cola: “in merito all’invito sono come sempre disponibile ed interessato a confrontarmi con chi oggi amministra se questo può essere utile alla città, per approfondire o chiarire quanto da me fatto nella mia qualità di assessore anche se tutto è ormai inequivocabilmente documentato in atti formali. Al tempo stesso devo però confermare che non ho mai avuto e continuo a non avere, il minimo interesse a partecipare a strane rappresentazioni pubbliche con le tifoserie schierate per guadagnare o perdere un applauso o qualche like. Esibizioni di questo tipo non sono nell’interesse della città e rappresentano il peggior modo di fare politica, quello dove tutto viene spettacolarizzato a fini personali e non per discutere e affrontare i problemi della città. Sono convinto che amministrare sia una cosa seria a cui dedicarsi con il massimo impegno nei modi adeguati e nelle sedi deputate. Quindi confermo la mia piena disponibilità a discutere dei temi di cui mi sono occupato, nei modi e nei luoghi previsti per approfondire, valutare e decidere sull’azione amministrativa: Il Consiglio Comunale o le Commissioni Consiliari competenti per tema; in quelle sedi il confronto si svolge in base a regolamenti, i consiglieri presenti possono avere contezza del dibattito, trarre le loro conclusioni ed eventualmente tenerne conto nelle loro azioni successive, la stampa è presente e può informare la città e anche il pubblico se lo desidera può essere presente”.

“Sono certo che il Sindaco, più che abile con FB, saprà intercettare questo mio post altrimenti chiedo agli amici che mi hanno segnalato i suoi di usare la stessa cortesia anche a lui”.