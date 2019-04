Gaetano Cacciola (ex vicesindaco di Messina): “E’ trascorso un anno da quando, nella veste di assessore alla Mobilità presentai la nuova linea dei bus elettrici”

"SONO ARRIVATI A NOVEMBRE, MA L'ATTUALE AMMINISTRAZIONE, NON LI HA MESSI IN SERVIZIO"

Quanto segue, lo scrive sul suo profilo Facebook, l’ex vicesindaco della Giunta Accorinti, Gaetano Cacciola: “è trascorso un anno da quando, nella veste di assessore alla Mobilità presentai la nuova linea dei bus elettrici, elemento essenziale di una strategia di trasporto pubblico efficiente ed ecologico. I bus finanziati con fondi europei (PON METRO) grazie al progetto presentato dalla nostra Amministrazione, sono arrivati a Messina nel novembre scorso. L’attuale Amministrazione, tuttavia, da novembre non li ha mai messi in servizio, né in linea dedicata (auspicabile), né su qualunque linea attualmente esistente. Una diversa idea di trasporto pubblico non puo’ giustificare tale scelta, che ha provocato e provoca un grave danno alla città, sia in termini ambientali che economici”.

“Infatti, la spesa di gasolio per un bus tradizionale (diesel) è di circa 0,5 €/km mentre il con i bus elettrici si spendono 0,2 €/km di energia elettrica, se impiegati in sostituzione di altrettanti bus a gasolio, i 13 bus elettrici comporterebbero un risparmio di 780 € al giorno, cioè di ben 24 mila euro al mese”.

Quindi nei cinque mesi di fermo: