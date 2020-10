“Già dalle prime luci dell’alba, nella mattina di sabato 10 ottobre, gli uomini del Pronto intervento della manutenzione del Dipartimento Manutenzione Strade ed Impianti saranno impegnati, con mezzi meccanici per ripulire e rendere sicuro l’intero tratto di strada di collegamento fra San Michele e Portella”. Ne è soddisfatto il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che da subito ha seguito l’iter procedurale in merito alla risoluzione del -problema frana-.

Laimo continua affermando: “in questi mesi gli Assessori Mondello e Minutoli, in collaborazione con il Dipartimento Manutenzione Strade ed impianti, hanno costantemente seguito la vicenda in maniera incessante ed interloquito con la V Circoscrizione ed il Comitato Spontaneo Strada Portella sorto per tale problematica. Non sempre dalla Regione Sicilia le risposte sono state repentine, rallentando i tempi per la risoluzione del problema. In questi mesi tanti i solleciti e le richieste per agevolare i residenti dei villaggi collinari. Buone nuove dunque per la comunità dei villaggi collinari, che in questi ultimi mesi ha davvero sofferto innumerevoli disagi per raggiungere il centro cittadino e viceversa, che -vedono quindi una luce in fondo al tunnel-, relativamente ai tempi di completamento dei lavori per la rimozione della frana. Ricordiamo dunque che da lunedì 12 sarà possibile attraversare l’arteria di collegamento San Michele/Portella, mediante l’ausilio degli impianti semaforici che permetteranno il regolare flusso veicolare con l’adozione temporanea del senso unico alternato nel punto investito dalla frana, oggetto di ultimazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice”.

Conclude Laimo: “finalmente dunque, siamo quasi alla conclusione di questa vicenda iniziata quasi due anni fa, quando in quella notte del dicembre 2018 si è davvero sfiorata la tragedia, ponendo un punto ai disagi viabili dei pendolari che quotidianamente dai villaggi collinari devono raggiungere la città”.