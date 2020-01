Gianluigi Paragone (senatore – Gruppo Misto), oggi a Mezz’ora in più su Rai3: “Luigi di Maio non si dimette da leader del M5S”

“Luigi Di Maio, non si dimette da leader del Movimento Cinque Stelle e farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere”. Lo ha riferito oggi dopo le ore 14.30 a Mezz’ora in più su Rai3, intervistato da Lucia Annunziata, Gianluigi Paragone (senatore del Gruppo Misto fuoriuscito dai grillini).

Paragone su Di Maio, ha continuato e concluso così: “sono proprio un gruppo coeso. E’ nella natura stessa di Di Maio, un trentenne che dice e pensa di aver raggiunto per merito proprio quella posizione e non la vuole lasciare. I compagni di Luigi piazzati nei ministeri a spese dei contribuenti… il MoVimento non può fare questa cosa”.