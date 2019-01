Giorgia Meloni: “Fratelli d’Italia dirà no, ai giudici che vogliono sostituirsi al Parlamento e al Governo”

La segretaria di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e’ intervenuta sulla Autorizzazione a procedere chiesta dai magistrati del Tribunale dei ministri di Catania al Senato della Repubblica, per poter processare Matteo Salvini sul perdurante mancato sbarco dei migranti della nave Diciotti, la scorsa Estate nel porto Etneo.

Ha riferito la Meloni: “Fratelli d’Italia dirà no, ai giudici che vogliono sostituirsi al Parlamento e al Governo e decidere loro in tema di immigrazione”.

“Voteremo no, alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno per aver fatto il suo lavoro e contrastato l’immigrazione illegale. Vergognoso che il M5S abbia annunciato che voterà per mandare a processo Salvini per assecondare servilmente le richieste delle toghe”.