“Giorgia Meloni, leader da discount”. Ad esprimersi così lo scorso 30 ottobre su Facebook, è stata Selvaggia Lucarelli scrittrice presso… “Il Fatto Quotidiano”… per annunciare questo suo articolo da pubblicare sul giornale.

Ha proseguito, così la Lucarelli: “vi confesso che sono molto preoccupata per Matteo Salvini. Dopo averci fatto per un anno un gran pippone sulle espulsioni dei migranti, l’unico ad essere espulso da qualcosa è stato lui. E ora che aveva appena iniziato a fare il figo all’opposizione, a sentirsi di nuovo leader degli scontenti, è iniziata, inarrestabile e insidiosissima, l’avanzata del panzer Giorgia Meloni. L’unica che all’opposizione parla la sua stessa lingua, ma peggio”.

“Quella che se Salvini cavalca la paura, lei cavalca il coraggio. Il coraggio di dire la prima cosa che le viene in mente, esattamente come le viene in mente. Quella che se Salvini parla alla pancia degli italiani, lei parla all’intestino crasso. Quella che se Salvini parla come il cittadino medio al bar, lei parla come il cittadino medio al bar dopo sei prosecchi. Quella che se Salvini fa i selfie con il piatto di carbonara, lei si preoccupa che del piatto di cous cous nelle mense scolastiche. Quella che se Salvini muove le pedine della sua comunicazione guidato da Morisi e la Bestia, lei è La Bestia. E chiariamo. La Bestia nel senso del talento istintivo e impetuoso con cui riesce a sintonizzarsi con le piazze dando l’idea di non aver pianificato nulla, manco un appuntamento dal parrucchiere per ritoccare le meches”.

“Salvini è populismo, lei è popolo. Salvini è mojito, lei è il caffè con la Sambuca. Salvini è il Papeete Beach, lei è la mamma che in spiaggia tira fuori la borsa frigo e il tavolino pieghevole. Insomma, la Meloni rischia seriamente di rosicchiare voti a Salvini mese dopo mese, anno dopo anno, comizio dopo comizio. Un’ascesa low budget, la sua, che nel giro di pochissimo l’ha incoronata leader di partito politico con più consensi. E a proposito di comizi, la nostra leader da discount negli ultimi tempi ci ha regalato dei momenti sfavillanti. Il governo abbassa il limite dei contanti?”.

E lei: “Fra un po’ il Bancomat ci dirà… perché vuoi 100 euro, che ci devi fare? Guardone!. Capite? Salvini insulta i rom, il pd, le ong, i migranti, lei è oltre… insulta il bancomat. A breve darà della testa di cazzo al pos e della baldracca alla cassa continua”.

“Efficace anche quel suo -parlo da madre- che è la versione più rassicurante del -parlo da padre- di salviniano utilizzo. Tu la senti ripeterlo come introduzione ad ogni suo discorso e alla fine ti convinci che le madri non sono quelle che -Questa casa non è un albergo che torni quando vuoi!- ma -Questo albergo non è una casa, tornatevene a casa vostra!-. Ormai quando mio figlio me ne combina una, non gli dico -Vai a letto senza cena-, ma -Guarda che ti inserisco il cous cous nel menù cena-. E poi Giorgia non ha mai paura di cadere in contraddizione. Sul palco di Piazza San Giovanni tuonava -Vogliono che siamo genitore 1 e genitore 2, genere LGBT, cittadini X. Ma noi non siamo dei codici, siamo persone, e difenderemo la nostra identità!-. La prerogativa della difesa della propria identità, sessuale o di genere che dir si voglia, a dire il vero sarebbe proprio dei movimenti LGBT. Mi aspetto che a questo punto vorrà difendere i poveri chiudendo la Caritas o la musica diventando il produttore discografico di Povia. La Meloni, col suo entusiasmo contagioso, sbandiera poi il patto anti-inciucio, urlando dal palco -Mai col PD e mai con i 5 stelle!- e si augura che ci saranno anche le firme dei suoi sodali Salvini e Berlusconi. Del resto, Salvini con i 5 stelle ha soltanto governato un annetto, mentre Berlusconi col PD di Renzi ci ha firmato il patto del Nazareno, mi sembrano dei colleghi affidabili, granitici, fermi”.

“Anche perchè, per centrare gli ambiziosi obiettivi della Giorgia nazionalista, serve proprio fermezza. Bisogna intanto liberarsi -dei compagni che stanno tutti barricati nel palazzo!-, ha detto in piazza. Ecco Giorgia, se sai qual è quel palazzo mandaci l’indirizzo, perché il luogo in cui si sono nascosti i comunisti lo stiamo cercando tutti da vent’anni. Magari è la volta buona che tornano a far politica. Poi, per contrastare l’immigrazione lei vuole il blocco navale e la costruzione di muri”.

A questo punto direi che le due idee sono conciliabili: “traslochiamo il MOSE, che così diventa pure utile a qualcosa. Un enorme muro di ferro sollevabile a comando in mezzo al Mediterraneo. Con una piccola deviazione e rendendolo carrabile lo puoi pure vendere come il ponte di Messina così Berlusconi, a cui in fondo i profughi stanno simpatici, è contento e non rompe i coglioni. Alla fine, però, a Giorgia si perdona tutto, perchè il budget è quello che è. Anzi, è la sua forza. Salvini ha dietro i russi. Lei al massimo ha La Russa. É così che alla fine li asfalterà tutti”.