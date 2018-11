Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia [Video]

28 novembre 2018 – Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia, è stata ospite oggi di Uno Mattina, il programma di Rai1 condotto da Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 6.42 alle 9.55.

La Meloni, ha affermato: “io sono rimasta sempre dalla stessa parte. Fratelli d’Italia è l’unico Partito del centro destra che è sempre stato li. Non abbiamo fatto i patti con Renzi col Nazareno e non facciamo i patti col MoVimento Cinque Stelle. Noi facciamo il centro destra, siamo il centro destra stabilmente e anche rispetto a questo Governo cerchiamo di fare gli interessi del Popolo italiano. Nel senso che noi facciamo quella che definiamo una opposizione patriottica. Votiamo i provvedimenti che ci convincono, non votiamo quelli che non ci convincono…”.