“Gli amministratori di condominio che hanno truffato i condomini, non pagando l’acqua devono essere denunciati e revocati dall’incarico” [Video]

“Gli amministratori di condominio che hanno truffato i condomini, non pagando l’acqua devono essere denunciati e revocati dall’incarico”. E’ questo il consiglio che da il sindaco di Messina avvocato Cateno De Luca, per trovare una possibile via d’uscita alla situazione balorda dei contatori unici condominiali dell’acqua e le asserite (da lui) eventuali truffe forse perpetrate dai responsabili legali delle Unità immobiliari in comune.

GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO CHE HANNO TRUFFATO I CONDOMINI NON PAGANDO L’ACQUA DEVONO ESSERE DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E REVOCATI DALL’INCARICO! Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Martedì 8 ottobre 2019