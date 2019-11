Gli Italiani non vogliono elemosine ma opportunità: “estensione della pace fiscale e Flat tax al 15% anche per le famiglie” [Video]

Gli Italiani non vogliono elemosine ma opportunità: “estensione della pace fiscale e Flat tax al 15% anche per le famiglie”. Lo ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini, in occasione del post da lui pubblicato su Facebook sull’intervista di martedì sera a #cartabianca su Rai3 con Bianca Berlinguer.

Ha proseguito così Salvini: “e se devo spendere tre miliardi per mettere a posto ponti, viadotti e scuole, faccio uno zero virgola di deficit in più piuttosto che inventarmi la tassa sulla plastica o sullo zucchero…”!