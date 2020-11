“Gli sbarchi continuano sotto lo sguardo indifferente del ministro Lamorgese. Il conclamato legame che esiste tra immigrazione clandestina e terrorismo, non ha smosso le coscienze di un governo incapace di gestire i flussi migratori. Mentre il governo si appresta a varare nuove misure restrittive per gli italiani, che metteranno in ginocchio interi settori produttivi, lascia i confini aperti all’immigrazione clandestina”. A scrivere cio’, questa sera su Facebook, e’ stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.