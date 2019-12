Governo, per la deputata (messinese) di FdI a Monte Citorio, Carmela Ella Bucalo: “Un esecutivo attaccato al manuale Cencelli”

Lo scrive in un comunicato stampa, la deputata messinese a Monte Citorio per FdI, Carmela Ella Bucalo: “il ministro Fioramonti si e’ dimesso perche’ nella finanziaria non sono stati previsti 3 miliardi per la scuola ma per sostituirlo il premier Conte, aumenta le spese del suo Governo nominando in sostituzione ben due ministri. L’esecutivo giallo-rosso dimostra di essere sempre piu’ attaccato al <>, mentre la scuola italiana, purtroppo senza una guida autorevole, oramai fluttua alla deriva”.

“E’ inconcepibile, come in un periodo cosi’ delicato, dove servono fondi per ristrutturare e adeguare le scuole, dove sarebbe corretto aumentare gli stipendi ai docenti, ma anche onesto cominciare a stabilizzare migliaia di precari o regolarizzare i Dsga, per accontentare la sete di potere del M5S e del Pd si e’ arrivati a sdoppiare un Ministero. Meno male che questi due partiti parlano sempre di ridurre le spese della politica. Continuando cosi’ chissa’ quante poltrone serviranno a fine legislatura, per accontentare tutte le anime del governo. Di certo questo e’ un regalo che nessun italiano avrebbe voluto trovare sotto l’albero”.