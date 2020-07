“Grande mobilitazione oggi a Messina per chiedere la realizzazione delle infrastrutture al Sud con le risorse del #RecoveryFund”! E’ stato questo, quel che ha scritto oggi su Facebook l’onorevole messinese Matilde Siracusano, del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio.

La Siracusano ha aggiunto: “grazie a Rete Civica per le infrastrutture nel mezzogiorno sempre in prima linea in questa battaglia e grazie ai colleghi di Forza italia #UraniaPapatheu, Erica Mazzetti all’Ass regionale Marco Falcone ed al sindaco Cateno De Luca presenti oggi a Messina”!

“#noicisiamo – #SiPonte – #PonteSulloStretto #altavelocitàalsud”.