Grave incidente autonomo poco prima delle 03.00 di stanotte all’ingresso della galleria Perara, a Messina

La notte scorsa alle ore 03.00, si è verificato un grave incidente autonomo all’ingresso della galleria Perara, sulla tangenziale della Città dello Stretto. Il sinistro si è verificato subito dopo lo svincolo di Messina Centro nella corsia lato monte, in direzione Catania.

Ad essere protagonista dell’impatto, è stata una “Opel corsa” condotta da un uomo che non controllando più il mezzo ha urtato contro la base della volta del tunnel… ribaltandosi ininterrottamente. Il conducente per fortuna, ha riportato ferite non gravi che gli sono state medicate al Pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino, dove è stato successivamente trasportato. I rilievi di rito, sono stati effettuati dagli agenti afferenti alla Sottosezione della Polizia Stradale di contrada Scoppo nei pressi di viale Boccetta. Il traffico, ha subito rallentamenti fino alle 4 del mattino e si è attuata una uscita obbligatoria alla rampa di viale Europa.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.