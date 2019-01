Grazia D’Angelo (senatrice – M5S – ME): “Il Palagiustizia satellite, dovrà sorgere nell’area dell’ex Ospedale Militare del viale Europa”

"COME HA STABILITO UN PROTOCOLLO D'INTESA, SIGLATO DAL COMUNE DI MESSINA, DALL'AGENZIA PER IL DEMANIO E DA DUE MINISTERI"

La senatrice pentastellata messinese Grazia D’Angelo, è intervenuta sulla vicenda relativa al 2° edificio giudiziario che dovrà essere costruito nella Comunità dello Stretto e sulla sua pagina Facebook ha scritto: “il Palagiustizia satellite dovrà sorgere nell’area dell’ex Ospedale Militare del viale Europa, come stabilito dal Protocollo di intesa siglato dal Comune di Messina, dall’Agenzia del Demanio e da due Ministeri. La politica ha già deciso da tempo”.

“Dispiace che il sindaco della Città non condivida l’idea. Si tratta di un Progetto già approvato e calendarizzato, frutto di un accordo discusso e condiviso da tutte le parti in causa. Continuare a discuterne e a polemizzare è inutile, rischiamo di mettere ulteriormente in discussione un progetto già in itinere, a danno dell’intera collettività”.