"CHE HO FORTEMENTE VOLUTO, PER DARE RISALTO ALL'ESEMPIO VIRTUOSO"

Lo afferma, Grazia D’Angelo (senatrice messinese del M5S): “domani a Roma alle ore 17.00 presso il Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica, il Birrificio Messina sarà protagonista di un evento che ho fortemente voluto per dare risalto all’esempio virtuoso dei -15- ex dipendenti che hanno saputo reagire alla crisi, dando il via a un progetto imprenditoriale di grande successo”.

“Vi aspetto domani, sulla mia pagina facebook per la diretta 🔴 dell’incontro. #m5s #messina – MoVimento 5 Stelle Senato”.