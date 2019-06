Graziano Delrio (PD): “Sulla Sea Watch, situazione insostenibile”

Lo riferisce il piddino Graziano Delrio: “a bordo della Sea Watch abbiamo trovato una situazione insostenibile, Conte ha il dovere di far sbarcare i 42 naufraghi tenuti in ostaggio in mezzo dal mare da settimane da Salvini. È intollerabile che il ministro dell’interno faccia la sua miserevole propaganda sulla pelle di gente disperata. Ha inventato un’emergenza che non esisteva perché, come i dati del Viminale dicono, gli sbarchi erano già calati dell’85% quando questo Governo si è insediato. Nutre questa sua propaganda con parole d’odio inaccettabili”.

“Qui non sono in discussione nemmeno le politiche messe in campo da Salvini e dal governo, politiche che noi abbiamo contrastato duramente in Parlamento e che continueremo a fare, qui c’è di più, c’è appunto un atteggiamento disumano che non può essere sopportato”.

“Anche perché mentre alla Sea Watch viene impedito di attraccare proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Siamo a bordo di questa nave per difendere i principi fondamentali che reggono la nostra Repubblica e il rispetto delle leggi e del diritto internazionale”.