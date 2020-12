“Grazie all’impegno di Lorenzo Viviani oggi l’Italia del mare si è fermata in segno di vicinanza ai 18 #pescatori di #Mazara del Vallo tenuti in ostaggio in #Libia e alle loro famiglie. Sentire le sirene e le trombe dei pescherecci italiani, uniti dalla #Sicilia al Veneto, passando per Termoli e Livorno, è stato molto emozionante. Ho voluto portare il mio sostegno personale da Isola delle Femmine, insieme all’On.le Vincenzo Figuccia, ad Annibale Chiriaco e tanti amici pescatori, grazie all’organizzazione di Walter Bertucci”. Lo ha reso noto su Facebook, l’eurodeputata leghista, siciliana, Annalisa Tardino.

La Tardino ha aggiunto: “ringrazio tutte le marinerie siciliane e italiane che hanno partecipato all’iniziativa, che ha visto anche l’intervento di Matteo #Salvini. Il Governo non ha più scuse… #riportiamoliacasa”.