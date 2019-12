“Grazie Enzo, per la tua disponibilita'”

Lo evidenzia, in questo testo diffuso oggi su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca: “con la nomina di esperto di Enzo Garofalo ho desiderato potenziare le competenze nei settori delle infrastrutture e della mobilità. Ha accettato di lavorare con noi per Messina mettendo a disposizione esperienza, competenza, relazioni con le Istituzioni romane e convinzione che un territorio, per essere attrattivo, deve avere le giuste infrastrutture (moderne e sostenibili) ed un sistema di trasporti ricco sia per le necessità interne che per i collegamenti con i territori circostanti”.

“Le esperienze da lui maturate nei settori dei trasporti con i sistemi portuali, con le ferrovie, con il sistema aeroportuale e con l’Anas serviranno così come le novità da lui seguite in parlamento sulle innovazioni della mobilità. Buon lavoro assieme a noi”.