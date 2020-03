“Grazie Presidente Conte, per aver dato 7 euro a testa ai messinesi per affrontare la crisi alimentare e sanitaria del Coronavirus“! Lo ha diffuso il 29 marzo 2020 su Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

Ha proseguito De Luca: “IL CRITERIO USATO PER DIVIDERE IL FONDO DI 400 milioni per ogni comune è stato per abitante (230 abitanti a Messina per 7 euro)”.

PS: “SAPPIAMO GIA’ che DOVREMO SFAMARE CIRCA 5 mila persone a Messina su 230 mila quindi avremo disponibile 340 euro a testa che basteranno per quante settimane? TALE CONTO A BENEFICIO DI COLORO CHE FANNO CONTI DI TESTA PROPRIA! Ma con quale coraggio questi signori di 5 stelle fanno pure comunicati stampa continuando ad illudere le persone?”.

“Perché il signore D’Uva e tale viceministra Castelli continuano a gettare benzina sul fuoco? Con 1,7 milioni di euro ASSEGNATI a Messina da Conte divisi per 230 mila abitanti. Il signor Conte ci ha elargito la mancia di Stato di bel 7 euro a testa. Mentre i 4 miliardi di euro strombazzati ieri sono come gli aerei di Mussolini sempre gli stessi: trattasi di soldi già assegnanti ai comuni come fondo di solidarietà ordinario ed ora sfacciati da Conte come risorse aggiuntive”.

“Queste di chiamano VERGOGNE DI STATO! NOI GIÀ A Messina ABBIAMO OLTRE 30 milioni di euro disponibili ed in cassa per far fronte alle nostre esigenze.

ECCO IL COMUNICATO STAMPA DIFFUSO QUALCHE MINUTO FA DA D’UVA E CASTELLI!

DILETTANTI ALLO SBARAGLIO?

No!

MENTITORI DI STATO!

“Entro martedì 31 marzo il Comune di Messina riceverà più di 1 milione e 700 mila euro per finanziare buoni spesa e fronteggiare l’emergenza alimentare”.

“Così il Deputato Questore della Camera Francesco D’Uva che, oggi pomeriggio, ha parlato in diretta Facebook insieme a Laura Castelli, Viceministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

“I soldi fanno parte dei 400 milioni di euro che il Governo ha stanziato attraverso l’ultima ordinanza della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza alimentare. Non si tratta di anticipi bensì di un fondo totalmente nuovo. Come spiegato in diretta dalla viceministra Castelli, i soldi verranno distribuiti ai Comuni attraverso due criteri: 75% in base alla grandezza dei Comuni; 25% in base al reddito pro capite. Secondo queste stime, al Comune di Messina spetteranno più di 1 milione e 700 mila euro”.

“A questi andranno ad aggiungersi, su base nazionale, altri 4,3 miliardi di euro. Si tratta di un’anticipazione del Fondo nazionale dei Comuni che aiuterà i Sindaci nelle spese emergenziali. Siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà che cittadini e enti territoriali stanno incontrando nell’affrontare questa battaglia, ma il Governo sta agendo il più celermente possibile per trovare risorse e soluzioni. Questa guerra si combatte insieme, con collaborazione e sinergia. Lo abbiamo già detto, seppur aspettiamo ancora risposta, e continueremo a dirlo: occorrono livelli massimi di intesa tra le Istituzioni. A livello locale si riprenda il dialogo con le Autorità centrali dello Stato. L’ordinanza più importante rimarrà sempre quella che risolve i problemi dei cittadini con la collaborazione”.