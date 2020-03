COSÌ OGGI HA SCRITTO IN UNA NOTA, MATILDE SIRACUSANO, LA PARLAMENTARE NAZIONALE MESSINESE DI FORZA ITALIA

“#GRAZIEPRESIDENTECONTE, per l’effetto delle sue meravigliose conferenze stampa show a mezzanotte”! Cosi’ oggi ha scritto in una nota, la parlamentare (di Forza Italia) nazionale di Messina Matilde Siracusano.

La Siracusano ha proseguito: “#GRAZIEPRESIDENTECONTE perché ha dimostrato di avere a cuore le sorti della Sicilia e dei suoi ospedali che non potranno gestire l’emergenza come quelli del nord! #GRAZIEPRESIDENTECONTE perché mentre invoca la collaborazione di tutti e stigmatizza le polemiche, si permette di fare per la seconda volta lo stesso errore criminale”!