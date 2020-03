A DIRLO E' STATO STAMANE ON LINE, IL SINDACO DI MESSINA, CATENO DE LUCA

“Guai a chi non rispetta le prescrizioni, per il Coronavirus… stiamo vigilando e lo continueremo a fare H 24”. A dirlo è stato oggi on line il sindaco di Messina Cateno De Luca.

Cosi’ prosegue De Luca: “abbiamo appena scoperto un asilo privato che, violando il DPCM del 4 marzo 2020, era aperto e stava svolgendo regolarmente la propria attività, con numerosi bambini all’interno. La Polizia Specialistica Commerciale comandata dal Commissario Giardina e coordinata dall’Assessore Musolino, in costante contatto con me, è intervenuta immediatamente chiudendo la struttura, denunciando il titolare e contattando i genitori ai quali sono stati riconsegnati i minori”.

“Invitiamo tutti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del DPCM e a chiudere tutte le scuole, senza fare interpretazioni fantasiose del decreto. Abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni per le quali stiamo eseguendo ulteriori controlli. Voi segnalate e noi interveniamo”!