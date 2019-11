“Guardate quanto è bravo questo ragazzo?” [Video]

“Guardate quanto è bravo questo ragazzo”? A scriverlo su Facebook ieri, è stato il sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca.

De Luca, ha poi proseguito così: “rappresenta il simbolo di una certa civiltà messinese che noi vogliamo estirpare. Ora se ne occuperà la Polizia giudiziaria di questo campione di immondizia canestro”.

Ha concluso in tal modo, il primo cittadino: “queste sono le scene che ti fanno riflettere se vale la pena continuare in una azione di civilizzazione anche morale che richiede veramente tanta pazienza e perseveranza. Ma noi andiamo avanti! Non vedo l’ora di conoscere questo ragazzo per sentire le motivazioni di tanto disprezzo nei mie confronti e nei confronti della città”.