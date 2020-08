“Guerra alla cacca dei cani?” [Video]

“Guerra alla cacca dei cani?”. Se lo chiede oggi, in un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca aggiunge: “ci siamo attrezzati per evitare le cacche selvagge dei cani collocando oltre mille contenitori per raccolta delle deiezioni canine in tutta la città e villaggi. Inoltre stiamo comprando le -vespe mangia cacca- per contrastare i proprietari porci che fanno cacare i cani sui marciapiedi e nelle aree pubbliche senza raccoglierle”.