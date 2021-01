“A queste condizioni, non posso autorizzare la ripresa delle attivita’ scolastiche”! Ha affermato questo, oggi su Facebook il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “dopo oltre tre ore di confronto con Asp, rappresentanti dei presidi ospedalieri e dell’assessorato regionale sanità è emersa una situazione di inaudita gravità sotto il profilo della crescita dei contagi, delle continue disfunzioni dell’ASP, della raccolta dei rifiuti dei contagiati Covid e dei posti letto disponibili per i contagiati da Covid ormai quasi esauriti in tutti i presidi ospedalieri della città e provincia”.

“Tra poco pubblicheremo le risultanze dettagliate del tavolo tecnico e l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private compreso asili nido per i giorni dal 7 al 9 gennaio. Sabato 9 gennaio ore 12:00 si terrà un ulteriore tavolo tecnico a palazzo Zanca per valutare l’esistenza delle condizioni di sicurezza per riaprire le scuole dall’11 gennaio in poi”.

“State tutti attenti perché la situazione ormai è sfuggita di mano all’Asp e prendere il Covid in queste condizioni significa mettere maggiormente a rischio la propria vita. Vi prego di condividere massicciamente il presente post”.