“Ho abbandonato assieme al mio Gruppo, la seduta del Consiglio Comunale riunita in seduta telematica per oggi pomeriggio. Perché era assente il Sindaco”. A dire questo in un post pubblicato on line, é stato il consigliere piddino, messinese… Alessandro Russo.

Russo ha evidenziato: “perché era assente l’Amministrazione Comunale. Perché non esiste che in un momento in cui la Città deve discutere del suo futuro, delle proposte per la ripartenza di Messina, delle responsabilità delle scelte che sono state prese fino ad oggi, non si sia trovata tra una diretta FB, un intervento da Barbara D’Urso e una occupazione della Regione, un’ora per confrontarsi – portandogli rispetto istituzionale- con il Consiglio Comunale. Qualcuno pensa di governare la Città da solo, senza ostacoli. Ebbene: sappia che non gli si offrirà il fianco. Si deve portare rispetto alle Istituzioni della Città”.