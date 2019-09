“Ho accertato, recandomi sotto il ponte Mella, che il muro di sostegno in pietrame a secco posti a ridosso dell’impalcato, lato monte, sono seriamente danneggiate e potrebbero pregiudicare la stabilità del ponte. Chiedo un sopralluogo con tecnici dell’ANAS, io stesso sarò lieto di accompagnarli, per verificare la tenuta, la stabilità e lo stato di sicurezza considerato che è evidente lo sgretolamento della spalletta a supporto della tenuta del manufatto. Visto che è presente un reticolo di crepe che lasciano pensare ad una vetustà ed alla necessità di intervenire prontamente per scongiurare qualsivoglia pericolo a danno dell’incolumità pubblica. Non voglio procurare allarme ma io ho il dovere di segnalare il problema, anche se non sono un tecnico, sono convinto che si potrebbero verificare problemi all’impalcato. Allego foto per facile consultazione”. A riferirlo in una nota il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo.