“Ho appena richiesto, insieme a Lorena Fulco consigliere V^ Circoscrizione, la rimozione immediata dei cumuli di spazzatura abbandonati sulla Strada Panoramica dello Stretto a seguito della dismissione, non comunicata ai residenti, dei cassonetti dell’immondizia”. A parlare così, è stato ieri in una nota, Dario Carbone di Messina.

Carbone, prosegue in tal modo: “visto che la raccolta differenziata non è ancora stata avviata in questa zona sarebbe stato opportuno non lasciare quintali di immondizia in mezzo alla strada con le problematiche dal punto di vista igienico sanitario che ne derivano”!