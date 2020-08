“Ho chiesto all’assessore regionale per la #Salute Ruggero Razza di essere nei primi giorni della prossima settimana a #Lipari, per incontrare l’amministrazione comunale e una rappresentanza del Comitato per l’ospedale“. Lo ha scritto, in una nota pubblicata oggi su Facebook, il governatore siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha evidenziato: “ma sarebbe giusto tenere separate due questioni profondamente diverse… la dolorosa scomparsa della giovane donna, per la quale la Regione ha subito disposto un’ispezione (da cui sembrerebbero emergere profili di responsabilità personale); se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Diversa è la questione della fase di avanzamento dell’attuazione della Rete ospedaliera su Lipari”.

“I cittadini dell’Isola rivendicano giustamente maggiori attenzioni e il loro grido d’allarme sarà ascoltato, con la dovuta attenzione. C’è anche il mio impegno. Ma le occupazioni e gli atti di forza servono solo a creare disagi a chi non ha colpe. Concorderemo assieme alla comunità locale il da farsi, ma in un clima di responsabile dialogo”.

