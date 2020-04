“Ho deciso di donare, insieme ad ArisMe, mille mascherine giallorosse – i colori simbolo della mia città – agli abitanti delle baraccopoli di Messina. Un piccolo gesto per manifestare la mia vicinanza a questi sfortunati cittadini, ma anche un atto concreto che li potrà aiutare ad affrontare la nuova normalità che ci ha imposto e ci imporrà ancora a lungo l’emergenza Coronavirus. Questa mattina, insieme al presidente di ArisMe, Marcello Scurria, ho distribuito le mascherine presso i villaggi Fondo Fucile e Rione Taormina. Sono stata accolta dal calore dei loro abitanti, da tanti sorrisi, dalle ovvie preoccupazioni, ma anche da tanta fiducia. Forza Italia continua il suo lavoro per sanare la situazione delle baracche di Messina, ed una volta superato questo momento di crisi sanitaria, riprenderemo le nostre azioni parlamentari per una legge speciale che risolva una volta per tutte questa assurda situazione”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.