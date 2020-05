“Ho firmato l’ordinanza per la #fase2 in #Sicilia da domani, tra poco ve ne parlerò qui e verrà pubblicata sul sito della Regione Siciliana”. Ha scritto cosi’ oggi pomeriggio in Facebook, il presidente regionale Nello Musumeci.

“#Sicilia #Coronavirus #CoronavirusSicilia #CoronavirusItalia #Covid19 #Covid19Italia”.