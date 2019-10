La deputata nazionale messinese dei Cinque Stelle, Angela Raffa, ha illustrato in Commissione Trasporti a Monte Citorio le problematiche con le quali devono convivere gli operatori rimasti esclusi dal lontano 2011 dai ricollocamenti dopo il fallito riassorbimento da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato… e chiama in causa attaccandolo, il Governo regionale.

Scrive la Raffa: “ho presentato un’interpellanza per fare il punto della situazione dei lavoratori ex Servirail di Messina, rimasti esclusi da ogni ricollocazione. La vertenza risale a 8 anni fa, purtroppo si tratta di una vecchia vicenda, per molti oramai chiusa e dagli aspetti poco chiari, di cui mi sono occupata anche nel corso del precedente Governo”.

Ed ancora: “si deve riaprire la possibilità per questi lavoratori di essere assorbiti dal Gruppo Ferrovie dello Stato, dopo anni di rinvii e mancate risposte. Prima c’era stata la promessa di una selezione riservata e prioritaria da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato nell’ambito di 300 paventate nuove assunzioni in cambio della rinuncia alla transazione, cioè al denaro contante che FS avrebbe elargito per chiudere la questione. Poi, rinvii su in rinvii, e infine invece dell’assunzione è arrivato il benservito… niente soldi e niente lavoro”.

Conclude la portaVoce siciliana: “tanti, in questa vicenda, sono gli errori ereditati dal passato. Il più grave quello di non aver mai formalizzato le promesse in un accordo sottoscritto dalle parti. A questo si aggiunge il totale abbandono da parte dei governi regionali. Vale la pena ricordare che tutti gli ex lavoratori Servirail in Italia sono stati riassorbiti proprio grazie all’impegno delle regioni coinvolte che si sono fatte carico della vertenza, con l’unica eccezione della Sicilia. Chiederemo al governo attenzione sulla questione con la richiesta di una nuova interlocuzione con il Gruppo Ferrovie dello Stato sperando in una soluzione”.