Ad evidenziarlo è il consigliere comunale aderente a LiberaMe, Alessandro Russo: “ho proposto una delibera che se approvata consentirà ai -nonni- messinesi che lo vorranno, di fare assistenza ai bambini in entrata e uscita da scuola per tutelarli nel traffico stradale o per controllarlo da altri pericoli”.

Russo, conclude così: “non capisco tutta l’ironia e le prese in giro per questa proposta che leggo nei social. Capisco che non sposterà la vita di molti messinesi ma… non siete mai contenti”!