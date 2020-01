“Ho votato -NO-, al -Cambio di passo- proposto da De Luca’. A parlare in tal modo, e’ il consigliere comunale di LiberaMe Alessandro Russo.

Russo, evidenzia: “e non perché non voglia il bene e il miglioramento di Messina. Ma perché da uomo d’onore, in scienza, coscienza e libertà credo di svolgere il mio ruolo meglio a servizio di Messina valutando singola delibera per singola delibera, correggendo e migliorando, se sarà necessario, senza dovermi sentire legato ad un -sì- preconcetto. Coi -sì- obbligati non si fa il bene della città. Lo si fa valutando atto per atto, controllando l’operato della Giunta, indirizzandone l’operato verso una visione condivisa di bene comune. Niente -bere o affogare-. Io sono abituato così. E ho la coscienza serena”.