“Hotel Riviera…, la Messina che non voglio più vivere”. E’ questa, l’affermazione fatta su Facebook dal sindaco onorevole Cateno De Luca, dopo il sopralluogo effettuato stamane nella struttura di viale della Libertà (lato monte) di fronte gli scali privati della Caronte & Tourist.

Ha aggiunto il primo cittadino peloritano: “l’ex Provincia di Messina ha bruciato circa 18 milioni di euro per acquistare questo Albergo. Ora sono rimaste le macerie di una bella époque che genera molta tristezza”.

“Si facciano avanti gli imprenditori per acquistare questo maestoso Albergo oppure realizzeremo una cinquantina di appartamenti per ospitare famiglie che vivono nelle baracche. La sfida è lanciata e la partita si dovrà chiedere entro e non oltre il mese di febbraio 2020. Basta chiacchiere”.