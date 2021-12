LO SCRIVE OGGI 25 DICEMBRE 2021, FILIPPO PANSERA IL RESPONSABILE PROVINCIALE A MESSINA DEL PARTITO NAZIONALE PIÙ ITALIA CON SEDE A FROSINONE E RAPPRESENTATO DAL PRESIDENTE FABRIZIO PIGNALBERI PER ANNUNCIARE L'INIZIATIVA DI TESTIMONIANZA E SOLIDARIETÀ CHE SI TERRA' IN QUELLA PIAZZA DUOMO DALLE 11.00 ALLE 12.00

“I Bambini non si Toccano – Affinche’ la Luce dell’Amore Divino in questo giorno di Natale possa scendere proteggendoli, sui minori illegalmente tolti dalle Istituzioni (magistrati e assistenti sociali) ai loro genitori, in violazione della Legge 149 del 2001”. Scrive cosi’ oggi 25 dicembre 2021, in una nota, Filippo Pansera il responsabile provinciale a Messina del Partito Nazionale Piu’ Italia con sede a Frosinone e rappresentato dal presidente Fabrizio Pignalberi per annunciare questa odierna iniziativa di testimonianza e solidarieta’ che si terra’ dalle 11.00 alle 12.00 in quella piazza Duomo.

Continua Pansera: “l’auspicio di chi scrive, e’ che ad essere protetti dalla Divina Provvidenza in questo doloroso momento caratterizzato dalla presenza del Covid-19, possano essere tutti i bimbi ed i loro familiari per evitare che vengano coinvolti nelle speculazioni portate avanti senza alcuno scrupolo dai rappresentanti del Governo guidato da Mario Draghi e da alcuni virologi in relazione alla vaccinazione contro l’epidemia”.

Conclude Pansera: “si nota gia’ infatti dopo 1 anno dalla partenza della Campagna vaccinale avviata dall’ex esecutivo rappresentato da Giuseppe Conte, che l’immunizzazione delle persone adulte, ha avuto connotati fallaci dato che essi soggetti una volta premuniti con un siero oltretutto sperimentale, diventano a loro volta contagiosi e immunizzati solo per 4 mesi e non per tutta la vita. Avendo riguardo ai minorenni invece, illustri medici come l’endocrinologo romano Giovanni Frajese sconsigliano di vaccinarli perche’ i rischi sono maggiori dei benefici”.

