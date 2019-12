I componenti del Consiglio Comunale di Messina, questa mattina hanno dato il via libera al Contratto di Servizio con la nuova ATM S.p.A., la Società che nei prossimi mesi andrà a sostituire la storica compagine Speciale ormai da tempo posta in Liquidazione per decisione del sindaco Cateno De Luca.

De Luca oggi, non era presente in Aula, come del resto i restanti assessori, ciò perchè ha prestato fede alle dichiarazioni dei giorni scorsi nelle quali aveva annunciato questa scelta.

Così è andato il voto, tra gli scranni: a giocare un ruolo rilevante nell’approvazione della delibera è stata l’uscita di esponenti del Movimento 5 Stelle e il parere favorevole del consigliere di LiberaMe, Alessandro Russo. A votare a favore dell’atto sono stati i consiglieri Biagio Bonfiglio, Nello Pergolizzi ach’Essi di LiberaMe, Giovanni Caruso, Giovanna Crifò, Pierluigi Parisi, Benedetto Vaccarino, Salvatore Serra, Dario Zante e Nicoletta D’Angelo del centrodestra, più i colleghi di Sicilia Futura Daria Rotolo e Nino Interdonato.