I componenti del MoVimento 5 Stelle messinese, esprimono la loro vicinanza alle popolazioni interessate dal terremoto di Catania

In attesa delle determinazioni del vicepremier Luigi Di Maio e del capo della Protezione Civile, in visita domani nei luoghi colpiti dal sisma, i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, insieme a tutto il Gruppo consiliare messinese del M5S, esprimono la loro vicinanza e il loro sostegno ai cittadini di Catania e dei paesi limitrofi dopo il terremoto di questa notte, che ha provocato numerosi danni a monumenti e abitazioni.

“Ringraziando i soccorritori e augurando ai feriti una pronta guarigione, confidiamo negli interventi della Protezione Civile e delle Istituzioni per garantire la massima assistenza e un’immediata sistemazione ai nostri corregionali rimasti senza un casa”.

Lo affermano Barbara Floridia e Loredana Russo, senatrici siciliane del M5S in Commissione Cultura: “il terremoto che ha colpito il Catanese ha fatto non pochi danni. Molti sono gli sfollati e molti sono gli edifici storici da monitorare. La Sicilia, ricordiamolo, ha un enorme patrimonio culturale da preservare. Una bella percentuale di questa ricchezza, come in buona parte del territorio, è presente nelle chiese e nei centri storici”.

Ed aggiungono che: “bene ha fatto il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ad attivarsi subito per valutare i danni, perchè solo un intervento così tempestivo puo’ arginare conseguenze ancora più gravi”.