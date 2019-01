I componenti del PD, contro la manovra finanziaria: l’opinione dell’onorevole Franco De Domenico, oggi presente a Messina in piazza Cairoli

Stamane a Messina presso piazza Cairoli, il Partito Democratico, come del resto in tutta Italia ha manifestato la sua contrarietà verso la manovra finanziaria del Governo.

Il deputato dell’Assemblea regionale siciliana, Franco De Domenico presente in questa circostanza ha riferito: “a livello regionale respiriamo un’aria altrettanto pesante. Basti pensare, che Musumeci voleva dare in pasto alle persone un Bilancio. Voleva dire di essere il primo Governo a presentare un Bilancio entro il 31 dicembre. Non voleva neanche fare l’esercizio provvisorio, l’abbiamo chiamato al senso di responsabilità. E all’ultimo giorno è stato approvato l’esercizio provvisorio, ci accorgiamo che oggi ancora il Bilancio non è passato alla Commissione di merito. Cioè alla Commissione Bilancio”.

“Cioè si fa politica degli slogan a qualsiasi livello. Mentre la politica della serietà e delle proposte; la politica della competenza; la politica di dire le cose che si possono fare e non quelle che si desiderano spesso non ha pagato. Comunque nelle ultime Elezioni non ha pagato. Ma oggi la gente si rende conto che non possiamo vivere solo di slogan.