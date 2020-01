I consiglieri comunali Felice Calabrò (Pd) e Alessandro Russo (LiberaMe), chiedono la revoca della delibera che attribuisce la funzione del direttore generale a Rossana Carrubba, attuale segretario generale del Comune di Messina… una carica attribuita dal sindaco Cateno De Luca lo scorso 24 gennaio 2020, malgrado lo stesso primo cittadino all’indomani della proporia elezione avesse dichiarato di voler eliminare dalla pianta organica del Municipio la figura della quale si discute.

Calabrò e Russo scrivono in una nota: “tra le misure previste dal Salva Messina, dirette a garantire il risanamento economico-finanziario dell’Ente, è stata espressamente prevista la soppressione della figura. Questo muoveva dalla necessità di garantire, nell’ambito della riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici e dei servizi comunali, il contenimento della spesa, con il conseguente effetto immediato connesso al risparmio netto annuale del relativo costo. Il Consiglio Comunale ha approvato la proposta avente per oggetto la -Presa d’atto della delibera di Giunta Municipale n. 587 del 13.11.2018- che, proprio su proposta del sindaco e dell’intera giunta, prevedeva la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. E tra queste misure c’è l’eliminazione della figura in questione”.

I due esponenti piddini, concludono specificando: “il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di direttore generale è in palese contrasto con la delibera consiliare di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario e il riconoscimento dell’indennità annuale di funzione spettante al segretario generale per l’incarico di direttore generale cozza con l’obiettivo primario di risanamento economico finanziario dell’ente”.