I consiglieri del Gruppo LiberaMe, interrogano il sindaco Cateno De Luca

Biagio Bonfiglio, Sebastiano Pergolizzi, Massimo Rizzo e Alessandro Russo (consiglieri Comunali del Gruppo LiberaMe), interrogano il sindaco di Messina on. dott. Cateno De Luca sulla situazione gestionale dell’ATM.

Ecco il testo integrale, della richiesta formulata dagli esponenti politici di Palazzo Zanca:

Premesso

che con deliberazione nr. 83 del 17/11/2018 il Consiglio Comunale di Messina deliberava, l’approvazione per presa d’atto della messa in liquidazione dell’Azienda Trasporti di Messina ai sensi dell’art. 50 dello Statuto aziendale. Che con successiva deliberazione nr. 92 del 20/11/2018 il Consiglio Comunale di Messina procedeva a costituire la nuova società di gestione del trasporto pubblico locale, denominata ATM S.p.A. in regime di “in house provinding”. Che con deliberazione di presa d’atto della delibera di Giunta, votata dal Consiglio Comunale di Messina in data 17/11/2018 con numero 89, veniva stabilito che al fine di far fronte alla accresciuta richiesta di fabbisogno di autisti necessari al potenziamento del TPL che veniva evidenziato dai vertici di ATM in liquidazione si potesse autorizzare l’Azienda ad assumere nr. 30 operatori di esercizio a tempo determinato per sei mesi attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica o in alternativa attraverso la collocazione delle unità di personale selezionate dalla società di lavoro interinale e regolarmente ultimate nei mesi precedenti alla deliberazione consiliare.

Considerato

Che da notizie apprese a mezzo stampa l’Azienda ATM ha comunicato la sospensione “in via sperimentale” di alcune corse del tram di Messina nelle giornate festive e domenicali, nonostante una tale precedente decisione fosse stata interrotta ai primi giorni del dicembre 2018. Che la mancata approvazione del Bilancio previsionale 2019 comporta a oggi dei trasferimenti da parte del Comune di Messina a favore di ATM ridotti ai soli dodicesimi del precedente anno finanziario e che tali riduzioni sensibilmente possono incidere sull’erogazione dei servizi di TPL come anche effetti possono avere sul pagamento degli stipendi dei lavoratori aziendali. Che ad oggi, nonostante l’urgenza della richiesta di autisti temporanei dello scorso novembre 2018, non si è avuta alcuna notizia circa l’effettivo svolgimento delle selezioni di personale autista da inserire, ancorché temporaneamente, a potenziamento del servizio TPL cittadino. Che sono stati consegnati nei recenti mesi trascorsi dei nuovi automezzi di TPL con tecnologie a basso consumo energetico, a trazione elettrica e che di tali immissioni in servizio consta agli scriventi che non possano essere previste ragionevoli tempo di utilizzo per la mancanza di personale qualificato per poterli condurre.

Atteso

Che alla data odierna non si è appresa alcuna informazione relativa allo stato di avanzamento della liquidazione della ATM né delle eventuali fasi di gestione di liquidazione che la legge prevede, a partire dalla nomina dei commissari liquidatori dell’Azienda. Che, essendo attualmente in piedi e operativa l’Azienda speciale ATM in liquidazione, gli stanziamenti e i trasferimenti che il Comune dovesse eseguire a suo favore potrebbero essere oggetto di azioni da parte dei creditori di questa azienda speciale, compromettendo potenzialmente la situazione economica e finanziaria della nuova azienda ATM S.p.A.

Ritenuto

Opportuno verificare lo stato di avanzamento delle deliberazioni relative alla gestione del TPL nel quadro del mantenimento auspicato dell’equilibrio economico e finanziario del Piano di Riequilibrio rimodulato nel novembre 2018.

Tutto quanto sopra premesso, considerato, atteso e ritenuto INTERROGANO LA S.S. ILLUSTRISSIMA PER SAPERE:

– Se siano stati nominati i liquidatori della azienda speciale ATM in liquidazione e se siano state avviate le procedure conseguenti allo stato di liquidazione, così come peraltro previsto dalla deliberazione nr. 83 del 17/11/2018, ovvero – se non fosse stata avviata effettivamente la liquidazione aziendale – le ragioni per le quali tale percorso amministrativo non sia stato effettivamente avviato.

– Se il percorso di assunzione di lavoratori temporanei di cui alla deliberazione consiliare nr. 89 del 17/1172018 sia stato avviato e secondo quale criterio di scelta si sia eventualmente optato per operare la selezione, ovvero – laddove tale percorso non sia stato avviato – le ragioni per cui non si sia ancora deciso di procedere secondo quanto stato deciso nello scorso novembre 2018.

– Se l’Azienda ATM S.p.A. sia effettivamente e giuridicamente operativa alla data odierna e quali siano i rapporti che intercorrerebbero tra essa l’azienda speciale ATM in liquidazione, in termini di rapporti economici e patrimoniali.

– Se i nuovi automezzi di TPL a basso impatto energetico e a trazione elettrica recentemente acquisiti dall’Amministrazione siano stati effettivamente impiegati e se siano presenti unità di personale aziendale capaci di poterli condurre, indicando – eventualmente – come si voglia procedere per la formazione e la qualificazione di personale interno al fine di renderlo idoneo alla conduzione dei citati mezzi elettrici.

– Se le acquisizioni di automezzi, strutture, personale e risorse successivi alla data di liquidazione dell’azienda speciale ATM siano effettuati a favore di ATM S.p.A. ovvero se vengano ancora corrisposti all’azienda speciale in liquidazione.