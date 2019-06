I deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana del Movimento 5 Stelle sono intervenuti a commento delle criticità, della A18

I deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana del Movimento 5 Stelle sono intervenuti a commento delle criticità del tratto autostradale, denunciate ormai da anni. Nel pomeriggio, in galleria al km 38 verso Messina, un cavo dell’impianto elettrico si è staccato andando a finire su un camion in transito.

Lo dicono Antonio De Luca e Valentina Zafarana, deputati regionali del Movimento 5 Stelle, nel commentare l’ennesimo episodio sulla A18: “da notizie di stampa apprendiamo che si sarebbe sfiorata ancora una volta la tragedia, a ulteriore conferma di quanto sia pericolosa l’autostrada Messina-Catania, lasciata in condizioni critiche, con emergenze che attendono da anni di essere risolte”.

Proseguono i pentastellati: “oggi pomeriggio, quando un grosso cavo dell’impianto elettrico si è staccato in galleria al km 38, in direzione Messina, e si è adagiato sul rimorchio di un camion in transito, paralizzando la circolazione. È il secondo caso che si verifica in settimana, dopo il cartello stradale che si è staccato in prossimità dell’uscita Messina Sud-Tremestieri”.

Aggiungono De Luca e Zafarana: “cantieri, restringimenti, deviazioni e carenze strutturali ormai evidentissime ogni giorno a rischio l’incolumità di chi transita sulla A18, mentre non arrivano concrete assunzioni di responsabilità da parte del Cas e della Regione Siciliana, competenti su questa importante arteria stradale”.