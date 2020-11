È QUESTO, IL CORDOGLIO ESPRESSO OGGI SU FACEBOOK, PER LA MORTE DEL PRIMO CITTADINO GIOIOSANO, DA PARTE DELLA DEPUTATA NAZIONALE PENTASTELLATA DI SANT'AGATA DI MILITELLO... ANTONELLA PAPIRO

“I miei impegni istituzionali mi portano lontano dalla mia Terra, con il cuore, però, mi stringo al dolore della comunità di Gioiosa Marea, che ha visto, ieri, la perdita di Ignazio Spanò, un Sindaco stimato e voluto bene da tutti”. E’ questo il cordoglio espresso oggi su Facebook, per la morte del primo cittadino gioiosano, da parte della deputata nazionale pentastellata di Sant’Agata di Militello… Antonella Papiro.

La Papiro ha aggiunto e concluso: “difficile trovare parole adeguate in questa circostanza che travolge e lascia smarrito il nostro territorio. Non posso che essere vicina alla famiglia e ai cittadini, in questo momento di grande sofferenza e dolore”.