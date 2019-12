“I nostri cani, rimarranno a Messina”. Dopo le polemiche roventi di questi giorni, lo ha reso noto ieri il sindaco ed onorevole Cateno De Luca, tramite un post diffuso sulla sua pagina Facebook.

Ecco cosa ha specificato poi De Luca: “decisa l’azione per difenderci dall’invasione dei cinghiali! Insieme all’assessore Massimiliano Minutoli abbiamo incontrato il dirigente ai Servizi Ambientali. Abbiamo affrontato le questioni legate al bando per il servizio di custodia dei cani di proprietà comunale. Il dirigente revocherà il bando di gara in autotutela, per predisporre successivamente una gara secondo i parametri idonei alla gestione degli animali. È chiaro che la gara deve essere effettuata per il rispetto delle norme contabili senza pregiudicare il benessere degli animali”.

“È stato concordato che la realizzazione del Rifugio Sanitario e la realizzazione di un Canile Comunale in grado di sostenere il fabbisogno della città, rappresenta lo start-up delle concrete attività da svolgere per contrastare il randagismo. Convocheremo i Rup per la definizione dei progetti relativi al Rifugio Sanitario e per la realizzazione di un’oasi felina per i quali sono già disponibili le somme. Abbiamo affrontato, inoltre, la questione della presenza dei cinghiali in città. Il dirigente darà seguito agli indirizzi già impartiti dall’amministrazione con le ordinanze che prevedono la cattura e l’allontanamento dal centro abitato degli ungulati. L’ing. Aiello ha assunto l’impegno di dare seguito a quanto concordato, predisponendo da subito gli atti amministrativi necessari”.