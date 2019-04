I pentastellati messinesi, Andrea Argento e Paolo Scivolone, scrivono: «Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse in condizioni di assoluto degrado»

«I RILIEVI, SONO CONTENUTI, IN UNA RICHIESTA INVIATA AL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA»

È la richiesta presentata al sindaco Cateno De Luca dal capogruppo del M5S Andrea Argento e dal consigliere della II^ Circoscrizione Paolo Scivolone, che mettono sotto la lente di ingrandimento lo stato in cui versa l’area del Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse, da troppo tempo ormai in balia dell’incuria: «interventi urgenti e mirati in una “terra di nessuno” abbandonata da anni alla mercé della sporcizia e del degrado».

Spiegano i due esponenti pentastellati: «i cittadini residenti lamentano la mancanza delle condizioni minime di decoro urbano, soprattutto per ciò che concerne il disastrato manto stradale, la mancanza di plafoniere e lampade in alcuni pali della pubblica illuminazione e la costante presenza di immondizia e suppellettili depositati in prossimità dei cassonetti».

Nel mirino dei consiglieri anche la totale assenza di segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale), la presenza di vie prive di denominazione, che rendono ostica l’individuazione delle stesse, e soprattutto la mancanza di interventi di scerbatura nelle aiuole adiacenti le abitazioni, con la vegetazione incolta che si è ormai riversata sulle strade.

Spiega Argento, che conclude: «una situazione che contribuisce a peggiorare le condizioni igienico sanitarie dell’area, a causa del costante proliferare di topi, zecche e zanzare».