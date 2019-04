I saluti molto poco istituzionali, del primo cittadino metropolitano di Messina Cateno De Luca al sindaco di Rometta Nicola Merlino [Video]

La mattina del sindaco di Messina e metropolitano Cateno De Luca, è iniziata con un viaggio in aereo per Roma, documentata da un video… condito da insulti (immancabili verso l’avversario di turno) molto poco istituzionali indirizzati al primo cittadino di Rometta l’avvocato Nicola Merlino.

L’impareggiabile De Luca, facendo sfoggio del suo mirabile vocabolario linquistico ha tirato fuori il primo termine a sua disposizione, e si è dato al turpiloquio.

Ecco, cosa ha riferito nel filmato il De Luca: “buongiorno a tutti. Buongiorno alla Comunità di Rometta. Ciao Nicola detto Merlino, mi dispiace che in questi giorni mi hai tirato in ballo per cercare di recuperare qualche voto, capisco la tua disperazione. Io il 24 di aprile alle ore 15 sono stato a Rometta, secondo quello che era un impegno assunto con la mia Segreteria ma tu non ti sei fatto trovare. Ora ho capito perchè. Lasciando stare il tuo sgarbo istituzionale, perchè non hai neanche avvisato ne me, ne la Segreteria che non ti saresti fatto trovare, mi hai lasciato i tuoi rappresentanti, per carità persone rispettabili. Però il tuo sgarbo istituzionale, è veramente tipico del personaggio che sei”.

Ed ancora: “ora hai fatto una cosa molto grave. Hai tirato in ballo una presunta discarica, che avremmo intenzione di realizzare in contrada Filari (cosa che non è vera) e l’Esse erre erre ora farà querela oltrechè una smentita ufficiale. Mi dispiace che sei caduto così in basso, probabilmente la disperazione e la situazione nella quale ti trovi ti sta portando a questo. Mi dispiace perchè ho molta stima. Ti ringrazio anche per il tuo simpatico paragone delle mie origini a Fiumedinisi, io ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso delle mie origini. Vorrei ricordarti che allo stato attuale, da Fiumedinisi sono il sindaco della Città di Messina, sono anche il tuo sindaco, ti piaccia o non ti piaccia. Perchè sono il sindaco della Città Metropolitana. E non è bello, rappresentare una Comunità con questi atteggiamenti che rasentano la stronzaggine ma che sono tipici di personaggi che sono probabilmente stronzi nell’animo. Mi dispiace, auguro alla Comunità di Rometta di scegliere il meglio, io ovviamente non avrei dubbi su cosa scegliere. Un caro abbraccio a tutti”.